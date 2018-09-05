«ДНР» потребовала в Минске запретить деятельность ДРГ на Донбассе

05.09.2018 19:18

Сегодня в Минске участники Контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе приступили к переговорам в Минске.

«Председатель Народного Совета ДНР» Денис Пушилин заявил: «В связи с беспрецедентным актом диверсии, в результате которой был убит Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко — подписант Минских соглашений -делегация Республики заявила о необходимости дополнить „школьное“ перемирие специальной мерой контроля — запретом на диверсионную и террористическую деятельность, а также закрепить это предложение письменно».

Источник: https://donpress.com