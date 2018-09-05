Геращенко: Россия не дает ответа, куда исчез Плотницкий

05.09.2018 21:30

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко по результатам сегодняшних переговоров в Минске контактной группы заявила, Россия отказалась предоставить информацию наблюдателям СММ ОБСЕ о присутствии в оккупированном Донецке силовиков ФСБ РФ, расследующих убийство главаря Александра Захарченко.

Геращенко отметила: «Во-первых, это грубое нарушение украинского законодательства: на нашей суверенной территории следственные действия могут вести только украинские следственные органы, или же — с разрешения соответствующих структур, а мы россиянам таких разрешений не давали. Во-вторых, это и нарушение Уголовного кодекса самой РФ, который предусматривает, что следственные органы могут работать только на территории РФ. И, фактически, это признание оккупации Россией Донбасса, если там уже шныряют не только военные, ФСБшники, „потеряшки“, но и следователи».

По словам политика, Россия категорически отказались предоставить ОБСЕ и Украине какую-либо информацию об этих «следственных группах». Геращенко добавила: «Это еще раз свидетельствует о российском следе по зачистке подельников. Украинская сторона поинтересовалась, куда исчез гражданин Плотницкий, по которому в Украине открыт ряд уголовных дел, и которого должны рано или поздно увидеть в украинском и международных судах вместе с подельниками. Ответа нет».

Источник: https://donpress.com