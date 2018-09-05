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Хранилище трупов устроили в жилой зоне Мариуполя
В помещениях Кальмиусского района Мариуполя, в которых предположительно ведется производство продуктов, обнаружен импровизированный «морг», передает MRPL.CITY.
Информацию о произошедшем опубликовал на странице в Facebook глава общественной организации «Скорбота» Николай Сапаров, ссылаясь на собственные источники.
Он сообщил: «Бесконтрольность в похоронной отрасли приводит к беспределу! В этих гаражах, сараях, скорее всего, без ведома родственников, хранят умерших. Раньше, вроде, хранили рыбу. ЧП Полупанова, ЧП Блажко, на основании липовых договоров завозят в эти сараи людей, не ставя в известность родственников! СПИД, рак, туберкулёз - кто поручится, что это уже не в окрестностях улицы Челюскинцев, 14, в Кальмиусском районе и не по всему городу! При совместном хранении продуктов и покойников эпидемия гарантирована! Теперь это касается каждого мариупольца!!!»
Журналисту MRPL.CITY Николай Сапаров рассказал подробности произошедшего: «Ночью завезли в это помещение покойника. Мы вызвали полицию, они приехала на место. Сначала их не пускали туда, говоря, что там закрытая зона. Взяли сторожа - повезли в райотдел. В райотделе оказалось, что документов никаких нет. Вызвали прокуратуру и начальника райотдела - они должны сейчас там быть на месте. Документов на покойника нет, представленные договора - "липовые"».
Также глава ОО «Скорбота» подчеркнул, что есть требования, обязательные при организации похоронного бизнеса: «Эти вещи (правила моргов — прим.авт.) подразумевают охранную зону - минимум 150 метров от жилого сектора. Мало того, что там производство, но это еще непроверенная информация, но там же еще жилой сектор. И хранение идет не в холодильнике, а в открытую. Инфекция всякая может быть. Они какие-то манипуляции делали - соответственно, куда это все девалось, продукты от покойников».
Стоит отметить, что неизвестно, как долго в этом частном секторе велся незаконный похоронный бизнес. «Это нужно прекращать, потому что мы все в зоне риска», - подчеркнул Николай Сапаров.
Напомним, ранее была зарегистрирована петиция, чтобы в Мариуполе прекратилась «торговля умершими людьми».
«Пока близкие умершего находятся в стрессовом состоянии, их нагло заставляют покупать ритуальные товары и услуги по завышенной цене, без предоставления каких-либо документов. Горожанам приходится переплачивать за такой «сервис» от 2000 до 4000 гривен, поскольку за информацию, полученную от некоторых нечистоплотных сотрудников полиции, городских больниц и СМЭ, коммерсанты платят немалое вознаграждение», - отмечается в петиции.
Менее, чем за месяц, это обращение набрало более 250 подписей, необходимых для рассмотрения.
В полиции Мариуполя подтвердили информацию о том, что сегодня утром поступило сообщение о нахождении трупа в помещениях по адресу: ул. Челюскинцев, 14. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа.
Теги: Донбасс, Мариуполь, труп, морг, хранилище
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