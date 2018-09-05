- В ОБСЕ ДОПУСТИЛИ ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ГИБЕЛИ ЗАХАРЧЕНКО21:45
- Геращенко: Россия не дает ответа, куда исчез Плотницкий21:30
- Убийство Захарченко: Украина потребовала от РФ пояснений, что на ее территории делают российские следователи21:15
- Пенсионеры ни при чем: в "ДНР" рассказали о ходе расследования ликвидации Захарченко 21:00
- Генерал прокомментировал возможность возвращения Гиркина в ОРДЛО20:46
- Стало известно, когда возобновит работу КПВВ «Станица Луганская»20:30
- «Власти» ОРДО объяснили, куда исчезли фигуры «Битлз», стоявшие возле «Ливерпуля»20:00
- "Синьйор Помидор" Трапезников на выход: Сурков определился с кандидатурой в новые главари "ДНР"19:48
- «ДНР» потребовала в Минске запретить деятельность ДРГ на Донбассе19:18
- В Мариуполе нашли схрон оружия, владелец которого участвовал в захвате здания ГУВД18:17
Оккупанты ОРДО готовят больницы для раненых перед «наступлением ВСУ»
В оккупированном Новоазовском районе пророссийские наемники готовятся к ожесточенным боям с ВСУ в связи с чем распорядились выделить в «резерв для раненых военнослужащих» 50 коек.
Украинский врач и блогер из Енакиево Александр Чернов на своей странице в соцсети сообщил, что «Минздрав ДНР» направил приказ в Новоазовскую центральную районную больницу, рассчитанную на 140 коек. Чернов пишет: «Оккупационная власть всерьез готовится к наступлению (своему или нашему?). На этой неделе ждут масштабную «инспекцию» по линии «госпитальной медицины» с «консультантами» из РФ! Сегодня на единственном морском курорте ОРДЛО — поселке Седово впервые с 2014 уже была солидная медкомиссия из Новоазовска: также в ее составе Донецкие и Ростовские «военврачи. Посетили местный ФАП, были в холле музея им. Седова — его рассматривают как один из вариантов полевого госпиталя при «завале» раненых орков! Киев — оправдай худшие прогнозы врага!».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ВСУ, наступление, ОРДО
- Оккупанты относительно спокойны — наступления ВСУ не ожидают и к нему не готовятся
- Эскалация конфликта на Донбассе спровоцирована слухами и испугом - Машовец дал прогноз действий боевиков
- Подразделения ВСУ взяли ключевой плацдарм для освобождения Горловки на Светлодарской дуге: Безлер сообщил о крупном поражении "ДНР"
- Бесурин боится, что ВСУ возьмут Горловку в кольцо
- В Кремле всерьез боятся масштабного наступления ВСУ на Донбассе: сделано громкое заявление
- К наступлению? Госдеп передал украинским воинам на Светлодарскую дугу интересный презент с намеком
- В ОБСЕ ДОПУСТИЛИ ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ГИБЕЛИ ЗАХАРЧЕНКО21:45
- Геращенко: Россия не дает ответа, куда исчез Плотницкий21:30
- Убийство Захарченко: Украина потребовала от РФ пояснений, что на ее территории делают российские следователи21:15
- Пенсионеры ни при чем: в "ДНР" рассказали о ходе расследования ликвидации Захарченко 21:00
- Генерал прокомментировал возможность возвращения Гиркина в ОРДЛО20:46
- Стало известно, когда возобновит работу КПВВ «Станица Луганская»20:30
- «Власти» ОРДО объяснили, куда исчезли фигуры «Битлз», стоявшие возле «Ливерпуля»20:00
- "Синьйор Помидор" Трапезников на выход: Сурков определился с кандидатурой в новые главари "ДНР"19:48
- «ДНР» потребовала в Минске запретить деятельность ДРГ на Донбассе19:18
- В Хрустальном боевики «ЛНР» оцепили бывший АТБ18:30
- Как защититься от энергетических вампиров на работе и в семье22:34
- Медики подсказали самый быстрый способ справиться с бессонницей22:01
- В ОБСЕ ДОПУСТИЛИ ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ГИБЕЛИ ЗАХАРЧЕНКО21:45
- Геращенко: Россия не дает ответа, куда исчез Плотницкий21:30
- Убийство Захарченко: Украина потребовала от РФ пояснений, что на ее территории делают российские следователи21:15
- Пенсионеры ни при чем: в "ДНР" рассказали о ходе расследования ликвидации Захарченко 21:00
- Генерал прокомментировал возможность возвращения Гиркина в ОРДЛО20:46
- Стало известно, когда возобновит работу КПВВ «Станица Луганская»20:30
- Какие знаки зодиака самые глазливые20:15
- «Власти» ОРДО объяснили, куда исчезли фигуры «Битлз», стоявшие возле «Ливерпуля»20:00
- Как защититься от энергетических вампиров на работе и в семье22:34
- Медики подсказали самый быстрый способ справиться с бессонницей22:01
- Какие знаки зодиака самые глазливые20:15
- Основные признаки избытка соли в организме17:15
- Благотворители и хоккеисты вручили первоклассникам Донбасса рюкзаки и канцелярию15:55
- Эти продукты вызывают пищевую зависимость15:10
- Немецкие ученые назвали полезную для сердца дозу кофе11:31
- В Раде провалили закон, позволяющий снизить цены на лекарства11:15
- Названы самые злопамятные знаки Зодиака10:40
- 7 этапов отношений, ведущих к настоящей любви20:41
- Стало известно, кому хотели "передать привет" смертью Захарченко
- Підвали Луганська поповнились новими патріотами
- В оккупированном Донецке перекрыт въезд со стороны Макеевки
- В Донецке «пилят на метал» завод Точмаш
- СМИ: Тело Захарченко еще не успело остыть, а посол РФ в США Антонов уже "слил" заказчика убийства
- Доллар рухнет, а наличка станет дефицитом: какое будущее ждет украинцев
- Война на Донбассе: Лавров назвал "единственный способ" разрешения ситуации
- Еще одна культовая скульптура Донецка отправилась на металлолом: оккупантов поймали за кражей "Битлов"
- "Убийц Захарченко ищут, очень злые": в Луганске боевики устраивают "шмон" луганчанам и выгоняют их из автобусов
- Разгадка тайны близка: на кладбище по просьбе родителей приоткрыли гроб с телом Захарченко – кадры