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Архив - Донецкая область

Пенсионеры ни при чем: в "ДНР" рассказали о ходе расследования ликвидации Захарченко

05.09.2018 21:00
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Пенсионеры ни при чем: в "ДНР" рассказали о ходе расследования ликвидации Захарченко

"Громкие разоблачения" террористов псевдореспублики, ранее объявивших в розыск двух пожилых мужчин, оказались пшиком. Боевикам пришлось признать, что пенсионеры не виноваты.

В оккупированном Донецке не получилось раскрыть убийство Александра Захарченко по горячим следам. Совсем недавно настоящий переполох в "ДНР" создали публикации фотографий предполагаемых убийц, сделанных благодаря кадрам видеокамеры, установленной в разгромленном ресторане "Сепар".

Об этом передает "Российский Диалог". Как стало известно, в "ДНР" признались, что шли по ложному следу – пенсионеры, чьи фото сделали настоящий фурор в СМИ, к происшествию не имеют ни малейшего отношения. Такие данные обнародовала пресс-служба "Министерства внутренних дел ДНР" в среду, 5 сентября. Также там уверяют, что выпустили на свободу всех несправедливо задержанных граждан .

Напомним, украинский правозащитник, помощник омбудсмена Павел Лисянский заявлял о десятках задержанных в Донецке в связи с ликвидацией главаря "ДНР" Захарченко, при этом граждан забирали из дома или хватали просто на улице. 

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, убийство, расследование, ДНР, Захарченко
 
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