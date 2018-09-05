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СМИ рассекретили главные версии причины убийства Захарченко

05.09.2018 16:30
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СМИ рассекретили главные версии причины убийства Захарченко

На сегодняшний день существует четыре версии причин для столько неожиданного убийства главаря ОРДО Александра Захарченко.

Журналист Артур Гор сообщает, что основой версией является та, что Трапезников был заказчиком убийства и сделал это из собственных побуждений, поскольку сам хотел стать новым главарем ОРДО. При этом во время взрыва выжил «министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев, который теперь может претендовать на место главаря оккупантов.

По мнению Гора, остальные три теории менее убедительны, очевидно лишь одно, что ликвидация Захарченко очень нужна России, так как дает ей шанс начать эскалацию ситуации на Донбассе. Кроме того, Захарченко мог стать жертвой разборок в самом Кремле, так как кураторы просто поделили денежные потоки, а он стал им не нужен. Еще одним вариантом является тот, что Кремль уберет всех главарей ОРДЛО, чтобы вернуть Украине территорию Донбасса на своих условия.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, убийство, ДНР, Захарченко
 
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