Стало известно, когда возобновит работу КПВВ «Станица Луганская»

05.09.2018 20:30

Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» возобновит работу 8 сентября. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«В субботу, 8 сентября, состоится открытие КПВВ "Станица Луганская" после ремонта», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по завершении работ КПВВ станет более комфортным для пересечения.

Также сообщается, что КПВВ в Станице Луганской переходит на осенний режим работы и будет работать с 07:00 до 18:30.

Как сообщалось ранее, КПВВ «Станица Луганская» со 2 по 7 сентября будет закрыт на ремонт. Со 2 сентября КПВВ «Станица Луганская» закрыт для проведения работ по монтажу временных конструкций и сооружений, а также подключения их к сетям электро- и водоснабжения, и водоотведения.

Кроме того, пешеходный мост в Станице Луганской, расположенный вблизи линии разграничения и КПВВ, готовы отремонтировать.

Напомним, по мнению советника по вопросам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Луганской области Яны Любимовой, решение о временном закрытии КПВВ «Станица Луганская» негативно повлияет на жизнь жителей региона.