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Стало известно, кому хотели "передать привет" смертью Захарченко
Убийство главаря ДНР Александра Захарченко – своеобразный "привет" помощнику российского президента Владимира Путина Владиславу Суркову.
Такое мнение высказал в эфире телеканала ZIK донецкий журналист Сергей Гармаш.
"Для Киева или для той же Москвы не так важно, кто там сидит- Захарченко или человек с другой фамилией. Поскольку они все-таки марионетки. И я бы проецировал ситуацию на то, что происходит на самом деле в Москве. Захарченко можно было, как и Плотницкого вызвать в Москву и сказать: "иди отсюда на заслуженный отдых". Я не думаю, что он ценный свидетель, в Москве много свидетелей, даже в Думе, всех не уберешь. А я думаю потому (убили Захарченко, - Ред.), что его некому было вызвать. Вызвать его мог только Сурков, а он кум Захарченко и он, собственно, прикрывал его. А Сурков не сторонник сворачивания Минских договоренностей. Тоесть, когда после этого Москва закричала про смерть Минска (минских договоренностей, - Ред.) – это было не в интересах Суркова. И, скорее всего, смерть Захарченко – это привет Суркову", - рассказал журналист.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, убийство, ДНР, Захарченко
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