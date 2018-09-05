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Убийство Захарченко: Украина потребовала от РФ пояснений, что на ее территории делают российские следователи
Украинская сторона потребовала от РФ немедленно предоставить полную информацию относительно фактов и заявлений, появившихся в СМИ о том, что российская сторона направила на неподконтрольный Донбасс своих следователей для расследования убийства «главы ДНР». Об этом сегодня, 5 сентября, на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко по итогам заседания в Минске.
«Украинская сторона потребовала от РФ немедленно предоставить полную информацию относительно фактов и заявлений, появившихся в СМИ, что российская сторона направила на оккупированный Донбасс каких-то следователей – расследовать убийство главаря боевиков. Во-первых, это грубое нарушение украинского законодательства, на нашей суверенной территории следственные действия могут вести только украинские следственные органы, или же – с разрешения соответствующих структур, а мы россиянам таких разрешений не давали. Во-вторых, это и нарушение Уголовного кодекса равно и РФ, которое предусматривает, что следственные органы могут работать только на территории федерации. И фактически, это признание оккупации РФ Донбасса, если там уже шныряют не только военные, ФСБшники, потеряшки, но и следователи», – пишет Геращенко.
«Россияне категорично отказались предоставить ОБСЕ и Украине какую-либо информацию об этих своих следственных группах. Также в отчетах СММ ОБСЕ зафиксировано, что русские также отказались показать тела взорванных боевиков и не допустили в больницы, где содержатся раненые. Это еще раз свидетельствует о российском следе зачистки подельников», – уточнила вице-спикер Украины.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Россия, Донбасс, убийство, ФСБ, ДНР, Захарченко
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