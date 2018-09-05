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Убит "Чебурашкой в камуфляже": стало известно, куда спрятали бомбу, которая уничтожила Захарченко
Боевики не прекращают поиски убийцы своего главаря Александра Захарченко и, хотя есть задержанные в день подрыва лидера террористов, новых известий по этому делу фактически нет.
Согласно последним данным, взрывное устройство, которое отправило на тот свет главного "захватчика" "Лондона" и Киева, заложили не в люстру, как предполагалось, а в вывеску ресторана "Сепар". Взрывчатку разместили в Чебурашке, который красовался в камуфляже над входом в заведение, передает "Диалог.UA".
У организаторов покушения было предостаточно времени, чтобы "засунуть" сложную безоболочную взрывчатку в советского персонажа, кроме того, они знали маршрут передвижения Захарченко, чтобы активировать заряд.
Отметим, что, стремясь поймать убийцу главаря "ДНР", местные власти совершают массовые проверки транспортных развязок и выездов из Донецка.
Известно, что ФСБ также помогает найти того, кто желал смерти главному террористу псевдореспублики. Напомним, дончане заметили странные нестыковки на снимке кафе сразу после взрыва.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, убийство, бомба, ДНР, Захарченко
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