В Донецке наблюдаются перебои с продуктами

05.09.2018 07:43

Во временно оккупированном Донецке «ассортимент» продуктов на полках магазинов всё скуднее. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Дончане говорят, что в последнее время во временно оккупированном Донецке, пропали некоторые популярные продукты питания, такие как куриные яйца. Или их привозят почему-то из Таганрога, а то и из Казахстана.

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«Я так понял вместе с главпетухом захаром ликвидировали и всех курей в ОРДО. В Донецке в основном яйца либо Казахстан, либо запоребрик (таганрог). Или их дешевле возить сюда? П…ц, и эту отрасль угробили».

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