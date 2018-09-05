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Архив - Донецкая область

В Донецке «пилят на метал» завод Точмаш

05.09.2018 10:07
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В Донецке «пилят на метал» завод Точмаш

Жители временно оккупированного Донецка сообщают, что боевики «ДНР» начали активнее, чем раньше «пилить на металл» завод Точмаш. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Жители временно оккупированного Донецка сообщают в соцсетях, что боевики «ДНР» и российские оккупанты с сегодняшней ночи резко активизировали распил на металлолом завода Точмаш.

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«Донецьк. Тихо. З півночі, мабудь Точмаш, стоїть сплошний гуркіт — пилять та пилять металобрухт… Орковози рідко, 14:30 на Щорса прибув топливник Т/З».

Стилистика и орфография автора полностью сохранены. 



Теги: Донецк, Донбасс, завод, Точмаш, ДНР
 
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