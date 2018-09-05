В Донецке «пилят на метал» завод Точмаш

05.09.2018 10:07

Жители временно оккупированного Донецка сообщают, что боевики «ДНР» начали активнее, чем раньше «пилить на металл» завод Точмаш. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Жители временно оккупированного Донецка сообщают в соцсетях, что боевики «ДНР» и российские оккупанты с сегодняшней ночи резко активизировали распил на металлолом завода Точмаш.

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«Донецьк. Тихо. З півночі, мабудь Точмаш, стоїть сплошний гуркіт — пилять та пилять металобрухт… Орковози рідко, 14:30 на Щорса прибув топливник Т/З».

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