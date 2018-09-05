В Мариуполе нашли схрон оружия, владелец которого участвовал в захвате здания ГУВД

05.09.2018 18:17

В Приморском районе в одном из гаражей был обнаружен склад оружия и боеприпасов. Два автомата были похищены из воинской части АР Крым во время аннексии, еще один - из здания Мариупольского ГУВД в ходе массовых беспорядков в 2014 году. Установлено, что член бандформирования, который спрятал оружие, причастен к серии тяжких преступлений. Сейчас он воюет в оккупированном Донецке.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

В ходе операции «Оружие и взрывчатка» мариупольские оперативники получили информацию о том, что в 2014 году группа боевиков, убегая из города, спрятала оружие. Полицейские отработали связи каждого из них и проверили возможные места закладки.

Диверсионный арсенал был обнаружен в гараже в Приморском районе, который принадлежит отцу 29-летнего участника незаконных вооруженных формирований.

Найти тайник помогли взрывотехники и кинологи. РПГ-18, три автомата с магазинами к ним и военное обмундирование были «зашиты» в потолке. Установлено, что все автоматы - похищены, два из них завезены из Крыма. Изъятое отправлено на экспертизу. Полицейские устанавливают канал поставки оружия с аннексированного полуострова.

По данным правоохраниптелей, ранее в отношении владельца склада оружия было открыто три уголовных производства - за вымогательство, похищение оружия и участие в НВФ. Так, в 2013 году вместе с сообщником он похитил и удерживал в Мариуполе человека. Злоумышленники требовали переписать на них все имущество.

В 2014 году мужчина принимал активное участие в массовых беспорядках в Мариуполе, занимался похищением оружия. А когда город освободили, бежал в Донецк, чтобы избежать наказания за совершенные преступления. Там боевик вступил в ряды террористической бандформирования «Оплот», в составе которого осуществлял вооруженные нападения на предприятия, похищал мирных жителей.

Подозреваемый в серии тяжких преступлений находится в розыске. Несмотря на то, что прошло четыре года, полицейские продолжают документировать противоправные деяния, к которым причастен боевик. Сейчас собрана доказательная база, которая «тянет» на 15 лет лишения свободы.

По факту изъятия схрона открыто четвёртое уголовное производство - по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Источник: https://www.0629.com.ua