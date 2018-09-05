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Верховный суд Украины стал на защиту переселенцев
Верховный суд Украины признал незаконным отказ Пенсионного фонда выплачивать пенсии переселенцам, передает MRPL.CITY.
Согласно опубликованного видео окончательно признал незаконной практику безосновательного отказа отделениями Пенсионного фонда выплачивать пенсии временно перемещенным лицам.
Бахмутское управление Пенсионного фонда выступало, чтобы отменить решение Верховного Суда от 3 мая этого года, которым были признаны неправомерные действия Пенсионного фонда, который лишил пенсии переселенку с неподконтрольной территории Лидию Мельникову.
Согласно материалам дела, 24 марта 2017 года Бахмутское объединенное управление Пенсионного фонда Украины Донецкой области приостановило выплату пенсии гражданке Украины на основании информации СБУ о том, что, якобы, она проживала на неподконтрольной Украине территории. В своем исковом заявлении переселенка указала это основание как противоречащее Конституции.
Теперь Большая палата ВС отклонила апелляцию Пенсионного фонда и оставила в силе решение суда первой инстанции, согласно которому прекращение выплат пенсий временно перемещенным лицам на основаниях, не предусмотренных законом, считается неправомерным. Это касается в том числе и так называемой верификации пенсионеров-переселенцев по спискам СБУ.
Также правозащитники отмечают, что Верховный суд принял решение в так называемом показательном деле, поэтому оно будет применяться для всех подобных исков переселенцев к органам Пенсионного фонда.
Напомним, проблемы с выплатами у пенсионеров-переселенцев возникают, когда они по каким-либо причинам возвращаются на неподконтрольную территорию и остаются там более двух месяцев. В этом случае они теряют статус внутренне-перемещенных лиц, и как следствие, находясь в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, не могут претендовать на пенсии в Украине. Единственная возможность для них сохранить право на пенсию - не позже чем на 59-й день пересечь линию разграничения, "отметившись" на подконтрольной украинской власти территории.
Отметим, что право на получение пенсии переселенцам предусмотрено законом "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", а порядок социальных выплат, к которым правительство приравняло пенсии переселенцев, регулируется отдельным правительственным постановлением №365 от июня 2016 года, в то время, как остальные граждане Украины получают пенсию по другому порядку. В связи с этим правозащитники отмечают, что выплата пенсий переселенцам по отдельным правилам нарушает их права.
Теги: Донбасс, суд, защита, выплаты, переселенцы, пенсии
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