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Жителям Донбасса придет помощь на два миллиона евро
Помощь от Детского фонда ЮНИСЕФ получат семьи по обе линии разграничения.
На неотложную помощь Детского фонда ООН ЮНИСЕФ Германия выделит два миллиона евро. Средства пойдут на предоставление базовых услуг гуманитарной помощи пострадавшим от конфликта детям и женщинам по обе стороны линии разграничения на востоке Украины.
Информация об этом появилась на сайте Посольства ФРГ в Киеве. Отмечается, что деньги будут выделять детям и их мамам, которые нуждаются в особой защите и страдают от длительного конфликта на востоке Украины.
Основной фокус будет направлен на улучшение медицинского обеспечения и психосоциального попечительства, на гарантированное обеспечение питьевой водой хорошего качества, на улучшение санитарных условий, а также покупку зимних вещей для детей.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, война, помощь, гуманитарная помощь, переселенцы, ООС
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