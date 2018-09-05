«Жив и уже на посту». «Советник» главаря ОРДО сообщил новости о «Ташкенте»

05.09.2018 12:45

Так называемый «советник» убитого главаря «ДНР» Александр Казаков на своей странице в соцсети опубликовал фото с раненым «министром доходов и сборов ДНР» Александром Тимофеевым и сообщил, что «Ташкент» уже приступил к работе.

Так, Казаков пишет: «Ташкент жив и уже на посту».

Источник: https://donpress.com