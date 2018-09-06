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Басурин после смерти Захарченко пригрозил Украине бойней
06.09.2018 14:20
В "ДНР" предвыборная борьба вышла на финишную прямую, а террористы после смерти Захарченко показали свое настоящее лицо.
Борьба за право быть поближе к корыту достигла своего апогея, по словам источников, боевики якобы саботируют "указы" нового главаря Трапезникова.
Выборы, по некоторым данным, назначены на ноябрь текущего года.
Вдова уничтоженного главаря "ДНР" Наталья Захарченко по указке пропагандистов из Кремля отправилась на позиции боевиков поднимать "боевой дух" оккупантов, а рядовые жители ОРДО считают, что ничего хорошего для "ДНР" после смерти Александра Захарченко не будет.
Источник: dialog.ua
Теги: Донбасс, выборы, смерть, вдова, Кремль, ДНР, боевики, Захарченко, Басурин
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