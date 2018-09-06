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Боевики «ДНР» устраивают новые блокпосты
06.09.2018 13:21
Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области устанавливают новые блокпосты.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 4 сентября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«Команда СММ видела новые блокпосты, в частности два в Горловке, один возле н. п. Стылая (неподконтрольный правительству, 34 км к югу от Донецка), один возле Докучаевска и еще один на северной окраине н. п. Енакиево (неподконтрольный правительству, 41 км к северо-востоку от Донецка)».
Теги: Россия, Донбасс, Донецкая область, блокпост, ДНР, боевики, оккупанты, СММ ОБСЕ
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