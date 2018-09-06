Что забыли фсбшники на Донбассе и кто же все-таки убил Захарченко

06.09.2018 07:34

«Сознательные граждане Донбасса, ища защиту от злых бандеровских правосеков, пожирающих детей и ищущих рабов, проголосовали за независимость Донбасса, взяли в руки оружие и защищают свою землю». Пятый год такими тезами пугают свое население российские СМИ. А самое главное то, что «россиян на Донбассе нет».

31 августа Захарченко улетел туда, где наша жизнь берет свое начало. Ни для кого не был неожиданностью тот факт, что во всем этом «празднике жизни» обвинили Украину. А кого же еще?

Тексты выступлений и заявлений были заранее прописаны и выданы незамедлительно после случившегося в эфир. Прошло несколько дней, и в Донецк приезжает группа «колобков» из ФСБ, которые будут помогать в расследовании убийства Захарченко.

Следственный комитет РФ ранее возбудил дело по статье «Акт международного терроризма, повлекший смерть». Данная статья в УК РФ указывает, что дело возбуждается в том случае, если за пределами страны пострадал гражданин Российской Федерации.

Однако до сих пор официальных сообщений о наличии у Захарченко российского гражданства не поступало. Юрист Юрий Шулипа, комментируя появление ФСБ в Донецке, отметил, что возникает целый ряд вопросов, с ответом на которые можно выяснить дальнейшие планы Москвы на «ЛДНР».

Например, на каком основании сотрудники ФСБ прибыли на территорию другого государства? Поступали ли обращения к руководству Украины с предложениями создать совместную следственную группу? Когда и на каком основании Александр Захарченко успел получить паспорт гражданина Российской Федерации? И самое интересное – на каком основании обвинили Украину, если следствие по делу Захарченко еще продолжается?

Источник: news.dn.ua