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ЦИК упростил процедуру голосования на выборах для переселенцев
В ЦИК приняли изменения, согласно которым теперь переселенцы смогут голосовать без документов, подтверждающих необходимость временного изменения места их голосования.
В пресс-службе Центризбиркома сообщают: «Согласно этим изменениям, избиратели, избирательный адрес которых находится на временно оккупированных территориях районов, городов, поселков и сел, их частей в Донецкой и Луганской областях, границы и перечень которых определяются Президентом Украины в порядке, предусмотренном Законом Украины „Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях“, могут не прилагать к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места их голосования».
Источник: donpress.com
Теги: Донбасс, документы, голосование, ЦИК, выборы президента, переселенцы, ВПЛ
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