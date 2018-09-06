«Я хочу отомстить»: вдова Захарченко сделала заявление на передовой. ВИДЕО

06.09.2018 10:31

Вдова убитого главаря «ДНР» Александра Захарченко Наталья побывала на передовой оккупантов в оккупированном Донецке.

Так, во время ее пребывания на позиции членов НВФ Наталья Захарченко призвала наемников обращаться к ней за помощью в любое время, передает donpress.com.

При этом она пообещала, что «дело Захарченко будет продолжено».

Также, она отметила, что хочет отомстить его «убийцам» и пообещала сделать для этого все возможное.