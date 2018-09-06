- «Я хочу отомстить»: вдова Захарченко сделала заявление на передовой. ВИДЕО10:31
- «Заказчики найдены»: Трапезников пообещал назвать имена «убийц» Захарченко. ВИДЕО09:21
- Ситуация в пунктах пропуска утром 6 сентября08:58
- Украина продолжает терять своих защитников на Донбассе: оккупанты РФ убили одного воина ВСУ, трое ранены08:52
- Объединение «ЛНР» и «ДНР» невыгодно для России — Георгий Тука08:32
- Ташкент напрямую причастен к ликвидации Захарченко: появился резонансный инсайд08:20
- Правда о смерти Захарченко07:55
- Каждый прихватил по армии, с обеих сторон по Уралу: в Сеть "слили" подробности "стрелки" Ташкента и Трапезникова07:43
- Что забыли фсбшники на Донбассе и кто же все-таки убил Захарченко07:34
- В ОБСЕ ДОПУСТИЛИ ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ГИБЕЛИ ЗАХАРЧЕНКО21:45
Каждый прихватил по армии, с обеих сторон по Уралу: в Сеть "слили" подробности "стрелки" Ташкента и Трапезникова
В оккупированном Донецке наступили полноценные 90-е. Ташкент "забил стрелку" новому главарю "ДНР" Трапезникову.
Подробностями далеко не дружественной встречи Ташкента и Трапезникова поделился сепаратистский telegram-канал "Двойное дно", передает "Диалог.UA".
Стоит отметить, что после ликвидации главаря "ДНР" Александра Захарченко на его место посадили некоего Дмитрия Трапезникова по кличке "Синьор Помидор". Это разозлило "министра доходов и сборов" Александра Тимофеева, известного как Ташкент.
По "старой доброй" традиции Ташкент "забил стрелку" своему недругу Синьору Помидору. Случилась она сегодня, 5 сентября, рядом с Драматическим театром в Донецке. "Каждый подъехал со своей "армией/личкой", по Уралу с обеих сторон", - поделился резонансными подробностями telegram-канал, уточнив, что террористы серьезно поругались.
"Ташкент предъявил Трапу, за то, что он должность занял, пока тот лежал в больнице", - сообщило "Двойное дно", уточнив, что Тимофеева также не устроили планы Трапезникова снять его с должности "министра". О том, чем закончилась "стрелка", не известно. Ясно только, что оба террориста остались невредимы.
Теги: Донецк, Донбасс, оккупация, ДНР, Захарченко, террористы, Тимофеев (Ташкент)
- "Власти "ДНР" убьют Донбасс. Сколько из нас витрину не делай - получается аттракцион ужасов”, - прозревший "ватник" из Донецка предсказал страшное будущее ОРДО
- Житель Донецка: "Все хотят, чтобы страшный сон под названием "ДНР" быстрее закончился и все было, как прежде"
- Россия возвращает "ДНР" в состав Украины: Захарченко предупредили на российском ТВ
- "Будет очень весело", - в Донецке рассказали, зачем на самом деле Захарченко сократил в "ДНР" комендантский час
- "Покорителю Лондона и Варшавы" Захарченко осталось недолго: Кремль ищет замену "накосячившему" главарю "ДНР"
- Реалии ДНР: в Донецке будет играть ФК "Оплот Донбасса", а Захарченко станет президентом
- «Я хочу отомстить»: вдова Захарченко сделала заявление на передовой. ВИДЕО10:31
- Боевики «ЛНР» в Хрустальном оцепили бывший АТБ10:12
- «Заказчики найдены»: Трапезников пообещал назвать имена «убийц» Захарченко. ВИДЕО09:21
- Ситуация в пунктах пропуска утром 6 сентября08:58
- Украина продолжает терять своих защитников на Донбассе: оккупанты РФ убили одного воина ВСУ, трое ранены08:52
- Оккупанты «ЛНР» в Ровеньках снова «делят собственность»08:40
- Объединение «ЛНР» и «ДНР» невыгодно для России — Георгий Тука08:32
- Ташкент напрямую причастен к ликвидации Захарченко: появился резонансный инсайд08:20
- Правда о смерти Захарченко07:55
- Каждый прихватил по армии, с обеих сторон по Уралу: в Сеть "слили" подробности "стрелки" Ташкента и Трапезникова07:43
- «Я хочу отомстить»: вдова Захарченко сделала заявление на передовой. ВИДЕО10:31
- Боевики «ЛНР» в Хрустальном оцепили бывший АТБ10:12
- Путин отдал приказ готовить армию РФ к новой войне: Шойгу назвал территорию, на которой вспыхнет конфликт09:40
- «Заказчики найдены»: Трапезников пообещал назвать имена «убийц» Захарченко. ВИДЕО09:21
- Ситуация в пунктах пропуска утром 6 сентября08:58
- Украина продолжает терять своих защитников на Донбассе: оккупанты РФ убили одного воина ВСУ, трое ранены08:52
- Оккупанты «ЛНР» в Ровеньках снова «делят собственность»08:40
- Объединение «ЛНР» и «ДНР» невыгодно для России — Георгий Тука08:32
- Ташкент напрямую причастен к ликвидации Захарченко: появился резонансный инсайд08:20
- Правда о смерти Захарченко07:55
- Как защититься от энергетических вампиров на работе и в семье22:34
- Медики подсказали самый быстрый способ справиться с бессонницей22:01
- Какие знаки зодиака самые глазливые20:15
- Основные признаки избытка соли в организме17:15
- Благотворители и хоккеисты вручили первоклассникам Донбасса рюкзаки и канцелярию15:55
- Эти продукты вызывают пищевую зависимость15:10
- Немецкие ученые назвали полезную для сердца дозу кофе11:31
- В Раде провалили закон, позволяющий снизить цены на лекарства11:15
- Названы самые злопамятные знаки Зодиака10:40
- 7 этапов отношений, ведущих к настоящей любви20:41
- Стало известно, кому хотели "передать привет" смертью Захарченко
- Підвали Луганська поповнились новими патріотами
- В оккупированном Донецке перекрыт въезд со стороны Макеевки
- В Донецке «пилят на метал» завод Точмаш
- СМИ: Тело Захарченко еще не успело остыть, а посол РФ в США Антонов уже "слил" заказчика убийства
- Доллар рухнет, а наличка станет дефицитом: какое будущее ждет украинцев
- Война на Донбассе: Лавров назвал "единственный способ" разрешения ситуации
- В Хрустальном боевики «ЛНР» оцепили бывший АТБ
- "Убийц Захарченко ищут, очень злые": в Луганске боевики устраивают "шмон" луганчанам и выгоняют их из автобусов
- Еще одна культовая скульптура Донецка отправилась на металлолом: оккупантов поймали за кражей "Битлов"