Кто следующий в “ДНР”?

06.09.2018 18:58

В Донецк прибыла следственная бригада из Москвы дабы подтвердить согласованную версию смерти Захарченко – “от рук ВСУ”. Присутствие в “ДНР” российских следователей говорит о недоверии РФ к местным властям, отсутствии уверенности в способности оглашать единую версию и следовать единому информационному плану.

Ведь, если уже и Путин официально заявил о невозможности существования иных версий, то уж нужно постараться, чтобы всё так и было. По крайней мере, в глазах общественности. Кстати говоря, данное заявление не заставило себя ждать, так же, как и не заставил себя ждать звонок с соболезнованиями к родным Захарченко. В первые же часы его супруге Наталье позвонил сам президент РФ. В то же время, чтобы выразить свои соболезнования родным погибших во время пожара в ТЦ “Зимняя вишня” в Кемерово в марте, Путин раздумывал целых 2 дня! А ведь это произошло в его стране, а не в никем не признанной “республике”.

Это говорит о значимости ситуации. Прикомандированная делегация никоим образом не связана интересами с местными представителями власти, криминальными авторитетами, олигархами, а значит, варианты влияния на них со стороны местных максимально исключено. Виноватыми, естественно, Россией уже назначены украинские спецслужбы. Ситуация классическая.

Теперь официально никогда не сообщат, если вдруг будет установлено, что это дело рук не украинских спецслужб. Ответственных за теракт нейтрализуют, а в республике проведут масштабные чистки и перестановки. Процесс уже запущен.

Так называемые чистки начинаются с правоохранительных структур и специальных служб “ДНР”. Обвинить Украину – значит сказать, что вышеуказанные структуры не справляются со своими обязанностями полностью, поскольку “проморгали” убийство главы в центре города. Спрашивается, кого они смогут уберечь, если не смогли сохранить жизнь Захарченко?

Сейчас популярной и, по крайней мере, логической версией остаются те самые внутренние чистки внутри “ДНР”. Дискредитированные и неугодные РФ убираются в пользу российских хорошо контролируемых представителей так называемой власти. Однако позиции нового временного главы пока слабы. Самые влиятельные люди в Донецке — министр доходов и сборов Александр Тимофеев и министр внутренних дел Алексей Дикий. Да и среди простых людей Трапезников популярностью особо не пользуется. Тогда почему он?

«Он подходит всем, поскольку либо как подставное лицо, либо в другом формате сотрудничал практически со всеми представителями бандитских элит, которые руководили Донбассом до оккупации и де-факто готовили его для сдачи Путину», — поделился мнением о ВрИО главы “ДНР” координатор группы «Информационное сопротивление» Юрий Карин. Ждём, думаем, кого же следующего сменят

Источник Ведомости Донбасса