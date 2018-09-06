На Донбассе между боевиками и ВСУ произошли смертельные столкновения

06.09.2018 11:02

Боевики терроризировали силы ООС на донецком, мариупольском и луганском направлениях.

Нарушив в который раз "школьное перемирие" и совершив десятки обстрелов ВСУ, террористы также понесли потери, лишившись 5 сентября семерых "защитников" Донбасса, информирует "Диалог.UA".

За прошедшие сутки огнем террористов были накрыты позиции наших военных возле Станицы Луганской, Крымского, Новотошковского, Золотого, Опытного, Песок, Марьинки, Водяного и Широкино.

Силы ООС 5 сентября понесли невосполнимые потери – один Герой погиб, трое наших бойцов ранены. Двоих боевиков уничтожено, еще пятерых ранено.

Уже с начала текущих суток боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ на донецком и мариупольском направлениях.