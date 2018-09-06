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Объединение «ЛНР» и «ДНР» невыгодно для России — Георгий Тука
Никаких «народных восстаний» после смерти Захарченко на территории ОРДЛО Москва не допустит.
Такое мнение высказал замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука в интервью для OBOZREVATEL, передает donpress.com.
Какие-то внутренние «разборки», считает Тука, вполне возможны, в частности — за передел финансовых потоков. Что касается объединения двух образований «ДНР» и «ЛНР», то это маловероятно.
«Когда появились соответствующие таможни между „ЛНР“ и „ДНР“, то это яркий ответ на все призывы к объединению», — сказал замминистра. Такое слияние невыгодно и для России — две «республики» расширяют коридор возможностей во время переговоров.
«…этим можно очень удачно манипулировать. Например, Луганск на какие-то условия соглашается, а Донецк нет — и наоборот. Этим можно играть. А если будет создан единый центр, то это сузит круг для маневров», — считает Георгий Тука.
По его мнению, в любом случае все будет происходить согласно сценарию, разработанному московскими «специалистами». «Никаких народных восстаний и близко не будет», — заключил Тука.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Луганск, финансы, переговоры, объединение, ДНР, ЛНР, Тука
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