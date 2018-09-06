Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Оппозиция ДНР» обвиняет «Ташкента» в убийстве Захарченко

06.09.2018 17:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Оппозиция ДНР» обвиняет «Ташкента» в убийстве Захарченко

Тelegram-канал «Оппозиция ДНР» сообщает, что так называемый «министр доходов и сборов» Александр Тимофеев «Ташкент» причастен к убийству главаря «ДНР» Александра Захарченко.

Так, «Оппозиция ДНР» отмечает: «Как правило, после прибытия к „Сепару“ кортежа Захарченко-Тимофеева первым шел охранник Ташкента, за ним — Ташкент, далее — еще один охранник, далее — Захарченко, далее — еще один, два, три… охранник (а), и уже потом все остальные.

В роковой вечер 31-го августа все происходило немного по-другому: Ташкент с охраной замыкал колонну, пропустив вперед Н. Волкову и А.В. Захарченко».

Ресурс сообщает, что Тимофеев не является организатором убийства, он якобы был главной целью: «Ташкент приложил максимальное количество усилий для того, чтобы у связки двух боевых товарищей Захарченко-Ташкент появилось максимальное количество врагов и „обиженных“».

При этом «Оппозиция ДНР» считает, что это были криминальные разборки: «Уже более трех лет через подконтрольные Ташкенту обменники валюты, предприятия и фонды происходила отмывка и обналичивание миллиардных сумм в рублях, и миллионных сумм в долларах и евро.

Ташкент умудрился влезть туда, куда лучше было бы не лезть — серьезно пострадал воровской общак абхазских и южно-осетинских „ребят с приветом из 90-х“».

Источник: donpress.com



Теги: Донбасс, убийство, оппозиция, валюта, охрана , ДНР, Захарченко, Тимофеев (Ташкент)
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх