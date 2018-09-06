Переворот в "ДНР": смерть Захарченко "воскресила" прямого конкурента Трапезникова - боевика Ходаковского

06.09.2018 12:41

Ходаковский, который пропал в мае 2018-го и занимал пост "министра госбезопасности "ДНР" при Захарченко, объявился в Москве.

Об этом сообщил пропагандистский журналист Александр Чаленко, передает "Диалог.UA".

Ранее сообщалось, что новым главрем "ДНР", скорее всего, станет Денис Пушилин. За его кандидатуру активно агитирует помощник Путина и "куратор" террористических "республик" Владислав Сурков.

Сообщается, что в российской столице обнаружили, покинувшего "ДНР" Александра Ходаковского, который ранее выступал с критикой главаря боевиков Захарченко, сам при этом занимая "должность "министра госбезопасности "ДНР". Чаленко заявил, что видел Ходаковского в московском метро вместе с пропагандистской журналисткой Мариной Ахмедовой.

Ранее в Сети появилась информация, что Ходаковский покинул "ДНР" для переговоров с кремлевскими кураторами по операции на Донбассе. Журналист утверждает, что

Ходаковский примет непосредственное участие в псевдовыборах главаря "ДНР", если Кремль решится их провести.

Также за "пост" будут "бороться" Андрей Пургин и Павел Губарев, а также крепкие хозяйственники – Игорь Мартынов, экс-мэр Донецка, и мэр Горловки Иван Приходько.