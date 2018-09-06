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Переворот в "ДНР": смерть Захарченко "воскресила" прямого конкурента Трапезникова - боевика Ходаковского
Ходаковский, который пропал в мае 2018-го и занимал пост "министра госбезопасности "ДНР" при Захарченко, объявился в Москве.
Об этом сообщил пропагандистский журналист Александр Чаленко, передает "Диалог.UA".
Ранее сообщалось, что новым главрем "ДНР", скорее всего, станет Денис Пушилин. За его кандидатуру активно агитирует помощник Путина и "куратор" террористических "республик" Владислав Сурков.
Сообщается, что в российской столице обнаружили, покинувшего "ДНР" Александра Ходаковского, который ранее выступал с критикой главаря боевиков Захарченко, сам при этом занимая "должность "министра госбезопасности "ДНР". Чаленко заявил, что видел Ходаковского в московском метро вместе с пропагандистской журналисткой Мариной Ахмедовой.
Ранее в Сети появилась информация, что Ходаковский покинул "ДНР" для переговоров с кремлевскими кураторами по операции на Донбассе. Журналист утверждает, что
Ходаковский примет непосредственное участие в псевдовыборах главаря "ДНР", если Кремль решится их провести.
Также за "пост" будут "бороться" Андрей Пургин и Павел Губарев, а также крепкие хозяйственники – Игорь Мартынов, экс-мэр Донецка, и мэр Горловки Иван Приходько.
Теги: Россия, Донбасс, выборы, переворот, переговоры, ДНР, Захарченко, Ходаковский
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