Правда о смерти Захарченко

06.09.2018 07:55

Со дня смерти Захарченко прошло совсем немного времени, а версий о причинах и виновных в этом скопилось на годы чтения.

Есть две самые популярные версии. Согласно первой версии, это дело рук Москвы, которая заметает следы российского вторжения и трагедии с Боингом. По второй – обвиняют украинских диверсантов, которые по словам самих боевиков, если не политика или комбата уберут, то просто испортят жизнь мирному населению, подорвав вышку “Водафона”, например.

Однако, включим логику и немного поразмыслим. Версия о том, что украинские спецслужбы убить хотели именно Тимофеева куда более реальна. Министр доходов и сборов подчинил себе лично весь оборот угля на территории “ДНР”, как и весь оборот денежных средств за его реализацию.

Кроме того, “Ташкент” сумел наладить чрезвычайно много связей в торговле сигаретами, бензином, дизелем, продаже цветных и черных металлов, торговле лекарственными средствами. Подчинил он всё это лично себе. С помощью данных связей реализовывалась гуманитарка, ввозимая Россией. Кстати говоря, факт именно продажи, а не раздачи гуманитарной помощи, это скорее повод устранить Захарченко для самой РФ.

Тот же Тимофеев осуществил так называемую национализацию шахт Донбасса и захват супермаркетов сети “Амстор”. Всё это говорит о его важности, как объекта убийства вечером 31 августа, поскольку на созданных ним приступных схемах наживались бандиты из круга приближённых бывшему главе боевиков. За те же средства, худо-бедно, но комплектовались и сами боевики.

Без “Ташкента” преступная среда серьёзно ослабнет, потеряв единственного, кто курирует весь оборот финансов. И если новый министр доходов и сборов должен был бы с нуля заводить связи, зарабатывать имя, то смена главы “республики” ничего нового, кроме лица не несёт. Новый глава – всё такая же пешка, только звать иначе.

Так что, версии о некой случайности или внутренних разборках более реальна, нежели версия об украинской ДРГ. Смерть Захарченко по сути ничего не меняет.

И в заключении самое интересное. Первые сутки после гибели бывшего главы боевиков популярной версией была причастность ВСУ. Местные СМИ даже сделали несколько сюжетов о задержании той самой ДРГ. Да только фактов как не было, так и нет. Это и подобные случаи в истории натолкнули на мысль: «А может Захарченко таки сбежал? Может он устроил себе пенсию?» Сюда наложилась активизация братских отношений с президентом Южной Осетии Бибиловым и всем псевдогосударством в целом. А тут он ещё и в день города так называемой столицы “ДНР” находится за границей. Не своё ли будущее он там решал под разными предлогами? Да, свой пост он действительно занимал дольше остальных, но ничто не вечно. В то, что на грядущих «выборах» он останется главой, никто не верил, а предпочтение отдавалось Ходаковскому. Согласно сложившимся традициям боевиков, главари от своей должности освобождаются либо бегством, либо на тот свет.

Захарченко, возможно, и не самый умный лидер, но даже такому хватило бы ума спрятаться далеко за пределами Украины и РФ, где его не будут искать, инсценировать свою смерть и наблюдать с дебильной ухмылкой за собственными похоронами попивая пивко.

Источник: news.dn.ua