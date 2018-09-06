Ташкент напрямую причастен к ликвидации Захарченко: появился резонансный инсайд

06.09.2018 08:20

"Министр доходов и сборов" Александр Тимофеев причастен к ликвидации в Донецке своего близкого соратника главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Громкими подробностями о Тимофееве по кличке Ташкент поделился сепаратистский telegram-канал "Оппозиция ДНР", передает "Диалог.UA".

Стоит отметить, что Захарченко был убит 31 августа. Его взорвали в кафе "Сепар". На момент произошедшего рядом с ним находился и Ташкент. Он также пострадал при взрыве. Но, уверяет ресурс, должен был уже находиться в могиле.

"Как правило, после прибытия к "Сепару" кортежа Захарченко-Тимофеева первым шел охранник Ташкента, за ним — Ташкент, далее — еще один охранник, далее — Захарченко, далее — еще один, два, три... охранник(а), и уже потом все остальные. В роковой вечер 31-го августа все происходило немного по-другому: Ташкент с охраной замыкал колонну, пропустив вперед Н.Волкову и А.В. Захарченко", - сообщил telegram-канал.

Ресурс уверен, что именно Ташкент - причина взрыва. Правда, он не организатор, а главная цель. Дело в том, что за последние несколько лет у власти он успел обзавестись огромным количеством врагов, подминая под себя весь мало-мальски прибыльный бизнес в "ДНР". "Республику" он превратил в свою личную копилку. "Ташкент приложил максимальное количество усилий для того, чтобы у связки двух боевых товарищей Захарченко-Ташкент появилось максимальное количество врагов и "обиженных"" - отметила "Оппозиция ДНР".

Не исключено, что за ликвидацией Ташкента стоит сама Москва, которая в ходе последней проверки обнаружила недостачу на космическую сумму в 24 миллиарда рублей, осевших в кармане "министра".

Однако, скорее всего, по данным ресурса, это были криминальные разборки. "Уже более трех лет через подконтрольные Ташкенту обменники валюты, предприятия и фонды происходила отмывка и обналичивание миллиардных сумм в рублях, и миллионных сумм в долларах и евро.

Ташкент умудрился влезть туда, куда лучше было бы не лезть — серьезно пострадал воровской общак абхазских и южно-осетинских "ребят с приветом из 90-х"" - рассказал telegram-канал, уточнив, что тот ради личного обогащения также пошел на жесткую конфронтацию с украинской олигархией, все еще присутствующей на Донбассе.