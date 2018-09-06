В Алчевске река Белая стала красного цвета

06.09.2018 14:42

В оккупированном Алчевске река Белая по неясным пока причинам приобрела красный оттенок. Об этом передает cxid.info

Как сообщают местные жители, река, расположенная в районе Парка Победы и поселка Васильевка, в последнее время изменила цвет, а вода в русле издает неприятный запах.

О настоящих причинах случившегося местные «экологи» пока молчат.