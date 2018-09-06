В «ДНР» вновь готовятся к «выборам»

06.09.2018 15:21

На неподконтрольной территории Донецкой области оккупанты вернулись к идее «проведения выборов» после ликвидации главаря «ДНР» Александра Захарченко.

О таком сообщило российское издание «РБК», ссылаясь на свои источники.

Сепаратист Владислав Бриг заявил, что в пятницу, 7 сентября, в так называемой «ДНР» «депутаты» «будут голосовать по поводу проведения выборов главы ДНР».

А вот в неподконтрольном Луганске эту тему никак не прокомментировали.

«В Кремле решили, что выборы провести необходимо в ДНР и одновременно в ЛНР», — сообщает РБК. Ориентировочно «выборы» планируются на осень.

Источник Луганский радар