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Архив - Донецкая область

В Горловке, в одном из поселков, ежедневно горят дома

06.09.2018 12:01
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В Горловке, в одном из поселков, ежедневно горят дома

В одном из поселков временно оккупированной Горловки ежедневно горят дома.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированной Горловки сообщают, что в городе, в поселке Аксеновка, ежедневно горят дома. Поселок находится не очень далеко от центра города. С чем связаны пожары – неизвестно. Местные оккупационные «власти» старательно замалчивают информацию.

Некоторое время назад в Горловке в поселке Шмидта был задержан мужчина, занимавшийся поджогами домов, которые потом шли на разборку на стройматериалы, а ранее в Горловке был факт задержания психически больного мужчины, занимавшегося поджогами. Какова причина пожаров на Аксеновке – пока неизвестно.

Вот что пишут горловчане в соцсетях:

««Аксеновка каждый день горят дома… поджоги систематические» Горловка»,
«Навмисно забив в гугл, щоб взнати де ця Аксеновка — в центрі міста!»



Теги: Донбасс, Горловка, информация, пожар, оккупация, стройматериалы, соцсети
 
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