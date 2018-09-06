В Горловке, в одном из поселков, ежедневно горят дома

06.09.2018 12:01

В одном из поселков временно оккупированной Горловки ежедневно горят дома.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированной Горловки сообщают, что в городе, в поселке Аксеновка, ежедневно горят дома. Поселок находится не очень далеко от центра города. С чем связаны пожары – неизвестно. Местные оккупационные «власти» старательно замалчивают информацию.

Некоторое время назад в Горловке в поселке Шмидта был задержан мужчина, занимавшийся поджогами домов, которые потом шли на разборку на стройматериалы, а ранее в Горловке был факт задержания психически больного мужчины, занимавшегося поджогами. Какова причина пожаров на Аксеновке – пока неизвестно.

Вот что пишут горловчане в соцсетях:

««Аксеновка каждый день горят дома… поджоги систематические» Горловка»,

«Навмисно забив в гугл, щоб взнати де ця Аксеновка — в центрі міста!»