Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ОРДО намерены выбрать нового главаря «в ближайшее время»

06.09.2018 15:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРДО намерены выбрать нового главаря «в ближайшее время»

Оккупационная «власть» ОРДО намерена в ближайшее время провести «всенародные выборы».

«Председатель Комитета по уголовному и административному законодательству» Алексей Жигулин сообщает: «Наша Республика должна придерживаться правового пути развития, нам нужно заботиться и беречь право, это верный путь к признанию, поэтому депутаты обязаны защищать любые механизмы народовластия, в том числе и право избирать и быть избранным, передает donpress.com.

Единственным верным и законным способом выхода из сложившейся ситуации является проведение в ближайшее время всенародных выборов Главы ДНР».

При этом он добавил, что решение этого вопроса обе фракции «парламента «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс» поддержали единогласно, его обсудят на ближайшем заседании «Народного Совета ДНР».



Теги: Донбасс, выборы, закон, оккупация, депутаты, республика, ДНР, ОРДЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх