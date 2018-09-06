В ОРДО намерены выбрать нового главаря «в ближайшее время»

06.09.2018 15:02

Оккупационная «власть» ОРДО намерена в ближайшее время провести «всенародные выборы».

«Председатель Комитета по уголовному и административному законодательству» Алексей Жигулин сообщает: «Наша Республика должна придерживаться правового пути развития, нам нужно заботиться и беречь право, это верный путь к признанию, поэтому депутаты обязаны защищать любые механизмы народовластия, в том числе и право избирать и быть избранным, передает donpress.com.

Единственным верным и законным способом выхода из сложившейся ситуации является проведение в ближайшее время всенародных выборов Главы ДНР».

При этом он добавил, что решение этого вопроса обе фракции «парламента «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс» поддержали единогласно, его обсудят на ближайшем заседании «Народного Совета ДНР».