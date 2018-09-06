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В ОРДО намерены выбрать нового главаря «в ближайшее время»
Оккупационная «власть» ОРДО намерена в ближайшее время провести «всенародные выборы».
«Председатель Комитета по уголовному и административному законодательству» Алексей Жигулин сообщает: «Наша Республика должна придерживаться правового пути развития, нам нужно заботиться и беречь право, это верный путь к признанию, поэтому депутаты обязаны защищать любые механизмы народовластия, в том числе и право избирать и быть избранным, передает donpress.com.
Единственным верным и законным способом выхода из сложившейся ситуации является проведение в ближайшее время всенародных выборов Главы ДНР».
При этом он добавил, что решение этого вопроса обе фракции «парламента «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс» поддержали единогласно, его обсудят на ближайшем заседании «Народного Совета ДНР».
Теги: Донбасс, выборы, закон, оккупация, депутаты, республика, ДНР, ОРДЛО
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- Боевики «ДНР» запрещают работникам школ говорить с наблюдателями СММ ОБСЕ17:20
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