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"Все сидят на рюкзаках..." - российские "добровольцы" ждут сигнала на выдвижение на Донбасс

06.09.2018 20:28
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"Все сидят на рюкзаках..." - российские "добровольцы" ждут сигнала на выдвижение на Донбасс

Российские наемники и так называемые "добровольцы" заявляют о полной готовности вернуться на оккупированный Донбасс и ждут сигнала от российских властей. Об этом в комментарии влиятельной российской газете "Коммерсант" заявил координатор набора российских немников Михаил Полынков.

Российский наемник прокомментировал убийство главаря "ДНР" Александра Захарченко в Донецке и заявил, что вернувшиеся в Россию с Донбасса российские боевики опасаются наступления Украины и готовы снова ехать на Донбасс, ожидая лишь команды от российских кураторов. Полынков утверждает, что боевики из РФ буквально "сидят на рюкзаках" в ожидании приказа. "Ветераны боевых действий уже оборвали мне телефон, ожидая сигнала на выдвижение. Позвонило человек десять, они все сидят на рюкзаках", - заявил он.
При этом украинцы в социальных сетях ответили российским террористам, отметив их стремление лишь воевать, грабить и убивать во время боевых действий: наемники РФ не предлагают восстанавливать поврежденную экономику и инфраструктуру региона. "Помочь??? Под "помочь" они понимают: А) восстанавливать экономику, строить дома, кормить бедных, запускать производства, делать жизнь людей качественнее? Или Б) убивать, минировать, обстреливать, марадерить, пожирать запасы региона, вывозить и отжимать? 5 лет только делают только Б", - пишут пользователи.

Источник "Диалог.UA"



Теги: Россия, Донбасс, рюкзак, наемники
 
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