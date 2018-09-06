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«Заказчики найдены»: Трапезников пообещал назвать имена «убийц» Захарченко. ВИДЕО
06.09.2018 09:21
И.о. главаря «ДНР» Александр Трапезников и «министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев «Ташкент» на кладбище у могилы убитого экс-главаря ОРДО Александра Захарченко пообещали «довести его дело до конца».
Так, Трапезников отметил, что ситуация в «республике под контролем». Он заявил, что «в армии, экономике и социальных вопросах полный порядок», передает donpress.com.
Кроме того, новый главарь оккупантов ОРДО» сообщил, что уже найдены «заказчики» убийства Захарченко и в ближайшее время он пообещал сделать заявление по этому поводу.
Теги: Донбасс, кладбище, ДНР, убийцы, Захарченко, Тимофеев (Ташкент)
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