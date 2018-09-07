Главная / Новости / Донецкая область / Экс-«министр ДНР» заявил, что знает «заказчика» убийства Захарченко и показал фото
Последние новости раздела
- Хочу отомстить: Вдова Захарченко отправилась на передовую (Фото)12:19
- Объединение «ДНР» и «ЛНР»: Тука ответил, есть ли будущее у «Новороссии»12:05
- Террористы не пропускали ОБСЕ вблизи Мариуполя11:51
- Временно или навсегда? в ОРЛО закрыли знаменитый пивзавод11:36
- Боевики «ДНР» запугивают стариков слухами о «наступлении»11:05
- «Наша земля им бетоном»: в «ДНР» из-за позора в Минске паника10:15
- "Спокойный" день на Донбассе: в рядах ВСУ обошлось без потерь10:00
- Кафе «Сепар», где убили Захарченко, контролировалось ФСБ, - ГУР08:14
- В Донецке много боевиков «ДНР» на легковых авто с сиренами08:07
- Экс-«министр ДНР» заявил, что знает «заказчика» убийства Захарченко и показал фото07:12
Экс-«министр ДНР» заявил, что знает «заказчика» убийства Захарченко и показал фото
07.09.2018 07:12
Экс- «министр МГБ ДНР» Андрей Пинчук, проживающий в РФ заявил, что знает, кто «заказал» главаря ОРДО Александра Захарченко и продемонстрировал фотографию киллера российским журналистам.
Так, Пинчук заявил: «Я точно знаю кто это соверши. Для ответа на этот вопрос есть органы предварительного расследования. Тем более что в этом процессе принимают участие не только местные органы безопасности, но и оперативные подразделения ФСБ. Я за них работу делать не буду».
Кроме того, он показал на экране своего смартфона фотографию человека, который осуществил ликвидацию Захарченко, однако отказался передать эти данные в СМИ.
Источник : https://donpress.
Теги: Донбасс, убийство, фото, ДНР, Захарченко
Читайте также:
- Громкое убийство в "Ветерке": замечен след Захарченко и "Ташкента"
- Эксперт рассказал, сколько готовили операцию по устранению Захарченко
- В "ДНР" на митинге дорисовали массовку
- Фото дня: центр Донецка сегодня
- Журналист "ДНР" демонстрирует свое оружие и угрожает украинцам (ВИДЕО)
- В «ДНР» ГОВОРЯТ, ЧТО БОМБУ ДЛЯ ЗАХАРЧЕНКО ЗАЛОЖИЛИ «НА УДАЧУ» НАД ВХОДОМ В РЕСТОРАН
- Хочу отомстить: Вдова Захарченко отправилась на передовую (Фото)12:19
- Объединение «ДНР» и «ЛНР»: Тука ответил, есть ли будущее у «Новороссии»12:05
- Террористы не пропускали ОБСЕ вблизи Мариуполя11:51
- Временно или навсегда? в ОРЛО закрыли знаменитый пивзавод11:36
- В «ЛНР» погибли заключенные, которых должны были передать на подконтрольную Украине территорию11:20
- Боевики «ДНР» запугивают стариков слухами о «наступлении»11:05
- «Наша земля им бетоном»: в «ДНР» из-за позора в Минске паника10:15
- "Спокойный" день на Донбассе: в рядах ВСУ обошлось без потерь10:00
- «Пасечника отправили к Захарченко»: соцсети встревожил мощный взрыв в Луганске09:19
- Кафе «Сепар», где убили Захарченко, контролировалось ФСБ, - ГУР08:14
- Хочу отомстить: Вдова Захарченко отправилась на передовую (Фото)12:19
- Объединение «ДНР» и «ЛНР»: Тука ответил, есть ли будущее у «Новороссии»12:05
- Террористы не пропускали ОБСЕ вблизи Мариуполя11:51
- Временно или навсегда? в ОРЛО закрыли знаменитый пивзавод11:36
- В «ЛНР» погибли заключенные, которых должны были передать на подконтрольную Украине территорию11:20
- Боевики «ДНР» запугивают стариков слухами о «наступлении»11:05
- Сегодня ночью Пол Маккартни даст бесплатный YouTube-концерт (ВИДЕО)10:55
- На Тернопольщине работник военкомата брал взятки за отсрочку призыва10:40
- Киберполиция Украины нашла "фальшивобилетчиков", огорчивших фанов Imagine Dragons10:25
- «Наша земля им бетоном»: в «ДНР» из-за позора в Минске паника10:15
- Вспышка смертельной болезни на Закарпатье: врач назвал категории людей из группы риска22:32
- Грозит диабетом! Почему нельзя пить воду после еды13:58
- Как защититься от энергетических вампиров на работе и в семье22:34
- Медики подсказали самый быстрый способ справиться с бессонницей22:01
- Какие знаки зодиака самые глазливые20:15
- Основные признаки избытка соли в организме17:15
- Благотворители и хоккеисты вручили первоклассникам Донбасса рюкзаки и канцелярию15:55
- Эти продукты вызывают пищевую зависимость15:10
- Немецкие ученые назвали полезную для сердца дозу кофе11:31
- В Раде провалили закон, позволяющий снизить цены на лекарства11:15
- Стало известно, кому хотели "передать привет" смертью Захарченко
- Підвали Луганська поповнились новими патріотами
- В оккупированном Донецке перекрыт въезд со стороны Макеевки
- В Донецке «пилят на метал» завод Точмаш
- Жители оккупированной Макеевки сообщают об активном движении грузовиков в темное время суток
- В Хрустальном боевики «ЛНР» оцепили бывший АТБ
- Жена Захарченко, похоронив мужа, сразу отправилась в "гастроли". ВИДЕО
- "Все сидят на рюкзаках..." - российские "добровольцы" ждут сигнала на выдвижение на Донбасс
- В «ДНР» предупредили о начале войны с Украиной 14 сентября 2018 года
- Экс-«министр ДНР» заявил, что знает «заказчика» убийства Захарченко и показал фото