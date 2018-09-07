Медведчук об убийстве Захарченко: важно не допустить эскалации насилия

Убийство главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко однозначно повлияет на отношения неподконтрольных территорий с Украиной

Об этом в интервью «Стране» заявил спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Виктор Медведчук.

«Выполнение Минских соглашений и так находится близко к нулевой отметке, а Захарченко был подписантом этих соглашений. Самая главная задача заинтересованных сторон, а это касается и стран «нормандской четверки», и представителей с обеих сторон линии соприкосновения, – не допустить эскалации насилия. Сделать все возможное, чтобы случившееся не переросло в дестабилизацию ситуации, сделать все, чтобы Минские соглашения, которые по-разному оцениваются, но всеми признаются как безальтернативные, стали основой мирного урегулирования, так как других путей возвращения Донбасса в Украину и Украины на Донбасс нет», — заявил Медведчук.

Политик отметил, что именно эти важные темы были предметом его переговоров в Москве 2 сентября.

Источник : https://politeka