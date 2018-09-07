- День на Донбассе: двое военнослужащих получили ранения20:05
- Насиров идет в президенты: скандальные подробности из жизни коррупционера19:47
- Закрыть или модернизировать: в Мариуполе будут решать судьбу школы, расположенной вблизи металлургического завода19:36
- Киев считает "выборы" в ОРДЛО угрозой Минску-219:18
- В Донецке проходят массовые обыски в "минфине ДНР" – СМИ 19:08
- Тимофеев («Ташкент»), раненный при взрыве с Захарченко, бежал из Донецка17:45
- Боевики "ЛДНР" назначили выборы главарей и парламентов "республик" на 11 ноября 17:15
- В «ДНР» обвинили «министра налогов и доходов» в присвоении почти миллиарда рублей16:54
- Эксперт пояснил, что скрывается за кадровыми переворотами в «ДНР»16:19
- На Донбассе улучшилась ситуация с безопасностью, но перемирие не установлено полностью, - ОБСЕ16:09
На Донбассе улучшилась ситуация с безопасностью, но перемирие не установлено полностью, - ОБСЕ
Об этом во время брифинга заявил заместитель главы Специальной мониторинговой миссии Александр Хуг, сообщает "Интерфакс-Украина".
"После достижения очередной договоренности в отношении режима прекращения огня ситуация с безопасностью вдоль линии разграничения улучшилась. На прошлой неделе миссия зафиксировала на 60% меньше нарушений режима прекращения огня, если сравнивать со средними показателями за неделю до этого", - подчеркнул он.
По его словам, боевая активность оставалась на низком уровне в течение нескольких дней после договоренностей о перемирии. И так было до 4 сентября, когда количество зафиксированных нарушений "режима тишины" составляла 75% от количества нарушений, зафиксированных в него.
"Но стабильного и неотвратимого режима прекращения огня по-прежнему не достигнуто. Ситуация с безопасностью вдоль линии разграничения остается напряженной и непредсказуемой", - отметил Хуг.
Он также подтвердил, что 28 августа в оккупированном Докучаевске в результате взрыва умер человек, а 27 августа жительница Верхнеторецкого получила ранения во время обстрела.
Источник : https://ru.espreso.
Теги: Донбасс, безопасность, перемирие
- День на Донбассе: двое военнослужащих получили ранения20:05
- Насиров идет в президенты: скандальные подробности из жизни коррупционера19:47
- Закрыть или модернизировать: в Мариуполе будут решать судьбу школы, расположенной вблизи металлургического завода19:36
- Киев считает "выборы" в ОРДЛО угрозой Минску-219:18
- В Донецке проходят массовые обыски в "минфине ДНР" – СМИ 19:08
- Тимофеев («Ташкент»), раненный при взрыве с Захарченко, бежал из Донецка17:45
- Боевики "ЛДНР" назначили выборы главарей и парламентов "республик" на 11 ноября 17:15
- В «ДНР» обвинили «министра налогов и доходов» в присвоении почти миллиарда рублей16:54
- Эксперт пояснил, что скрывается за кадровыми переворотами в «ДНР»16:19
- На Донбассе улучшилась ситуация с безопасностью, но перемирие не установлено полностью, - ОБСЕ16:09
- Пускать или не пускать: что делать, если приходят коммунальщики-контролеры20:15
- День на Донбассе: двое военнослужащих получили ранения20:05
- Насиров идет в президенты: скандальные подробности из жизни коррупционера19:47
- Закрыть или модернизировать: в Мариуполе будут решать судьбу школы, расположенной вблизи металлургического завода19:36
- Киев считает "выборы" в ОРДЛО угрозой Минску-219:18
- В Донецке проходят массовые обыски в "минфине ДНР" – СМИ 19:08
- Известная украинская молочная компания обанкротилась и закрывается18:54
- Viber научили переводить сообщения на все языки18:41
- Гранатометы, пластид, патроны: В Киеве нашли тайник оружия из Донбасса18:27
- Комитет Совета Европы по борьбе с пытками назвал "ужасной" ситуацию в украинских тюрьмах 18:13
- Во время бега стираются межпозвонковые диски: Супрун развеяла еще один миф16:38
- Вспышка смертельной болезни на Закарпатье: врач назвал категории людей из группы риска22:32
- Грозит диабетом! Почему нельзя пить воду после еды13:58
- Как защититься от энергетических вампиров на работе и в семье22:34
- Медики подсказали самый быстрый способ справиться с бессонницей22:01
- Какие знаки зодиака самые глазливые20:15
- Основные признаки избытка соли в организме17:15
- Благотворители и хоккеисты вручили первоклассникам Донбасса рюкзаки и канцелярию15:55
- Эти продукты вызывают пищевую зависимость15:10
- Немецкие ученые назвали полезную для сердца дозу кофе11:31
- Стало известно, кому хотели "передать привет" смертью Захарченко
- Підвали Луганська поповнились новими патріотами
- В оккупированном Донецке перекрыт въезд со стороны Макеевки
- Жители оккупированной Макеевки сообщают об активном движении грузовиков в темное время суток
- В Донецке «пилят на метал» завод Точмаш
- «Пасечника отправили к Захарченко»: соцсети встревожил мощный взрыв в Луганске
- В Хрустальном боевики «ЛНР» оцепили бывший АТБ
- Жена Захарченко, похоронив мужа, сразу отправилась в "гастроли". ВИДЕО
- "Все сидят на рюкзаках..." - российские "добровольцы" ждут сигнала на выдвижение на Донбасс
- В «ДНР» предупредили о начале войны с Украиной 14 сентября 2018 года