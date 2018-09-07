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Сторонники «ДНР» обсуждают отъезд «Ташкента» в Москву
Пропагандисты боевиков «ДНР» сообщают об отъезде «министра доходов и сборов ДНР» Александра Тимофеева – «Ташкента» — в Москву. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Пропагандист боевиков «ДНР» Александр Жучковский сегодня в соцсетях сообщил об отъезде «министра доходов и сборов ДНР» Александра Тимофеева – «Ташкента» — в Москву. Причина отъезда не известна. Жучковский предсказывает назначение Пушилина на место «главы ДНР». Однако, даже сторонники оккупационных «властей ДНР» не рассматривают его высказывания всерьез.
Вот только часть диалога:
«Министр Тимофеев-Ташкент покинул ДНР. Есть мнение, что уже в «формате Плотницкого». Ожидается назначение Пушилина врио Главы ДНР. Ждём сегодняшних решений Народного совета и переформатирования правящей группировки в республике»,
«Саня это точно? А то чтоб не получилось так как с Сурковым. И не обвинили потом тебя в фэйковых вбросах»,
««Ждём сегодняшних решений Народного совета» Мнения МСК, озвученного ртами «Народного» совета. Минск навсегда + выборы без выбора + тоже болтание… в проруби каки сейчас. Ничего иного не жду. Пока что-то не изменится в мск — ждать изменений в Донбассе – наивно»,
«Хороший, А Суркова так и оставили куратором ?»,
«Народная Правда — Донбасс, как в 18 веке: эпоха дворцовых переворотов, Трапезникову остаётся только срочно жениться на вдове для усиления своих позиций»,
««Ждём сегодняшних решений Народного совета и переформатирования правящей группировки в республике.»Перестановка кроватей в борделе?»,
«Народная Правда — Донбасс, "… кого-то, кто будет не Трапезников..." — звучит забавно. Прямо как у Генри Форда: «вы можете выбрать модель любого цвета при условии, что он будет чёрным!»».
Теги: Донбасс, Москва, ДНР
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