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В «ДНР» обвинили «министра налогов и доходов» в присвоении почти миллиарда рублей
«Министерство налогов и сборов ДНР» по личному распоряжению «главы ведомства» Александра Тимофеева присвоило собственность одного из крупных предприятий на неподконтрольной украинским властям части Донетчины на сумму более 850 млн руб. (352,7 млн грн по местному курсу на 7.09.18 г). Об этом сегодня, 7 сентября, заявил «директор» предприятия Вадим Савенко, передают местные интернет-ресурсы.
Как утверждает Савенко, Тимофеев через группу вооруженных людей захватил собственность предприятия в ноябре 2017 года, «сославшись на якобы имеющиеся в распоряжении министерства налогов и сборов документов о признании бесхозным всего имущества предприятия». По состоянию на 1 июля 2018 года предприятие потеряло 850 млн руб. (352,7 млн грн).
Савенко также уверяет, что после этого добился личной встречи с «министром», и «Тимофеев заявил, что он предприятие просто забирает».
Источник : https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, рубль, ДНР
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