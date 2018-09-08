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Источник в Донецке подтверждает: "Ташкент" не уезжал в Москву и готовит бунт против Пушилина
После убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко ситуация на оккупированном Донбассе продолжает оставаться крайне сложной. Социальные сети в "ДНР" сообщают, что ближайший соратник Александра Захарченко Тимофеев по кличке "Ташкент" находится в Донецке и не собирается сдаваться.
Об этом сообщает пользователь Донецкий Абориген, опровергая распространенную информацию о бегстве "Ташкента" в Москву, передает dialog.ua.
"Скоропостижный отъезд Тимофеева из республики на поверку оказался фейком. Ташкент находится в Донецке и даже не собирается продвигаться и сдаваться (хотя изначально новости мы обрадовались, как и вбросам по уголовным делам и опубликованию результатов гениальной деятельности)", - пишет пользователь.
При этом открытые действия Москвы по продавливанию Пушилина на пост главаря "ДНР" вызывают возмущение у жителей оккупированной части Донбасса. Дело в том, что Пушилин имеет наибольший в "ДНР" антирейтинг, превышающий ненависть к одиозному "Ташкенту".
"Не сильно радует перспектива жизни в таком "законодательном государстве". Умудрились народный посыл на воссоединение с Россией и доблестный героизм, проявленный при обороне родной земли, разменять на унылую МММовскую имитацию, найти фигуру с самым высоким антирейтингом в народе, даже выше, чем у "Ташкента". Радостный попил Федеральных бюджетов, кумовство и непрофессионализм", - написал он.
Теги: Донецк, Донбасс, Москва, убийство, бунт, ДНР, Пушилин, Захарченко, соцсети, Тимофеев (Ташкент)
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