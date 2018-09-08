Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Из РФ 31 августа зашла машина скорой помощи с двумя врачами

08.09.2018 14:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Из РФ 31 августа зашла машина скорой помощи с двумя врачами

С территории Российской Федерации через временно неконтролируемый пункт пропуска на территорию Донецкой области проехала машина скорой помощи с двумя врачами, которая вскорости вернулась.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в недельном отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 4 сентября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«31 августа в 15:50 в Донецкой СММ ОБСЕ наблюдала за машиной скорой помощи с пластинами «LPR» со знаком «неотложной медицинской помощи», написанной на русском языке на ее стороне, которая прибыла из Украины.

Наблюдатели смогли наблюдать двух человек в красной униформе внутри машины скорой помощи. Скорая помощь оставалась в составе БПК до 16:18, после чего она перешла в Российскую Федерацию».



Теги: Россия, Донбасс, врачи, скорая помощь, граница, пункты пропуска, СММ ОБСЕ, РФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх