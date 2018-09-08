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Из РФ 31 августа зашла машина скорой помощи с двумя врачами
08.09.2018 14:38
С территории Российской Федерации через временно неконтролируемый пункт пропуска на территорию Донецкой области проехала машина скорой помощи с двумя врачами, которая вскорости вернулась.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в недельном отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 4 сентября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«31 августа в 15:50 в Донецкой СММ ОБСЕ наблюдала за машиной скорой помощи с пластинами «LPR» со знаком «неотложной медицинской помощи», написанной на русском языке на ее стороне, которая прибыла из Украины.
Наблюдатели смогли наблюдать двух человек в красной униформе внутри машины скорой помощи. Скорая помощь оставалась в составе БПК до 16:18, после чего она перешла в Российскую Федерацию».
Теги: Россия, Донбасс, врачи, скорая помощь, граница, пункты пропуска, СММ ОБСЕ, РФ
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