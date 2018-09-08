Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Люди из окружения Захарченко спешно покидают Донецк

08.09.2018 20:42
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Люди из окружения Захарченко спешно покидают Донецк

Из так называемой «ДНР» в Россию выехали «министр доходов и сборов» Александр Тимофеев «Ташкент» и советник «главы ДНР» Александр Казаков.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на «депутата народного совета ДНР» Владислава Бердичевского (Брига), передает ДонПресс
Бердичевский подтвердил эту информацию, но подробностей не сообщил.
«Советник главы» Казаков рассказал РБК, что действительно находится в Москве. По его словам, в РФ он приехал для участия в «мероприятии Захара Прилепина». Также Казаков сказал, что по просьбе вдовы Захарченко он с коллегами разрабатывает концепцию мемориальных мероприятий.
​В то же время, источник из ближайшего окружения Захарченко сообщил «Интерфаксу», что Тимофеев и Казаков выехали в Россию, опасаясь за собственную жизнь. Источник заявил, что возвращаться в Донецк они не собираются.
По данным украинской разведки, из «республики» также уехал Александр Пашин «Север».



Теги: Донецк, Донбасс, люди, Захарченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх