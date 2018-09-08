Обстановка рабская! Российский наемник рассказал о батальоне Моторолы, занимавшемся грабежами. ВИДЕО

08.09.2018 17:52

Воевавший за оккупантов ОРДЛО наемник РФ из Башкортостана Алексей Скворцов «Шпак», в одном из интервью рассказал о преступности в батальоне «Спарта».

Об этом сообщает ДонПресс

По данным группы «Информационное сопротивление», «Шпак» сообщил, что оккупанты не гнушались мародерством, разграблением российской «гуманитарной» военной амуниции.

Также, российский наемник заявил, что покинул «Спарту» из-за разногласий с главарем формирования «Моторолой». При этом он сообщил, что его возмущало то, что раненые оккупанты остаются без медицинской помощи.

По его словам, скандалы с «Моторолой» доходили до стрельбы прямо в помещении.

«Шпак» добавил: «Там отдельные люди, отдельная бригада, которая разворовывала дома людей, которые находились на ближнем фронте. Этот взвод бросал своих раненых на произвол судьбы».