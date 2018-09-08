План Волкера-Климкина по миротворцам на Донбассе - это крах всех надежд Москвы. Громкие подробности

08.09.2018 08:41

Какой план отвергла Москва и почему требует поменять переговорщика от США Курта Волкера. Россия отвергла план главы МИД Украины Павла Климкина и спецпредставителя США Курта Волкера по миротворцам на востоке Украины, потому что это означает честные выборы на ныне оккупированных территориях Донбасса.

Об этом говорится в материале "Просто отдайте нам Украину". Кто победит в войне за Европу, передает "Лига.Новости".

Как сказано в статье, недавно в Россию на встречу с политическим руководством этой страны ездил переговорщик из США Курт Волкер. Спецпредставитель привез в Москву план, разработанный совместно Киевом и Вашингтоном. По сути, этот план – дорожная карта к минским соглашениям. - одна из ключевых деталей плана – миротворцы должны быть приобщены к разведению сторон, но так, чтобы уже на первом этапе начался международный контроль за российско-украинской границей; - миротворцы должны появиться на линии разграничения; - затем они заходят в малонаселенные районы; - после этого миротворцы заходят в Донецк и Луганск. "Как только силы разведены, огонь прекращен, заложники освобождены, есть международный контроль на оккупированной границе и ситуация стабилизировалась – начинается запуск минских соглашений. Все детали плана украинские политики и дипломаты не раскрывают. Но он был согласован с союзниками, и Курт Волкер повез его в Москву", - говорится в тексте. "Там (в Москве) сказали, что это "разрыв мозга", а Курта Волкера вообще надо заменить кем-то другим", - процитировал непубличный ответ россиян американцам один из украинских дипломатов для LIGA.net. Публично Москва тоже не скрывала эмоций. Кремлю не понравилось, что никто не хочет разговаривать с его террористическими организациями в Донецке и Луганске, что в плане их не упомянули как сторону. Более того, в РФ пожаловались, что Киев дескать террористов регулярно уничтожает, а ведь "мы так не договаривались". "Россияне требуют, чтобы террористические организации ДНР и ЛНР были во всех документах и процессах трансформации ОРДЛО в полноценные украинские области. Ну, так сказал Лавров. У него вообще всегда один тезис: говорите с нашими марионетками", - описывает LIGA.net свидетель переговоров. На последней пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров не сдерживал себя: "Я хочу спросить у США, а у вас-то какой интерес в Украине? 10 тысяч километров между вами и Украиной!" Он отметил, что план Климкина-Волкера о вводе в Донбасс военного контингента под флагом ООН "по сути означает оккупацию региона". Глава МИД РФ считает, что Донецк и Луганск должны получить особый статус и без этого статуса не о чем говорить (считай – пускай война продолжается). По сути, это противоречит предыдущей позиции РФ. "США осенило, по крайней мере господина Волкера осенило, что решить все проблемы Украины можно очень просто - взять и ввести в Донбасс 30-40 тысяч военных под флагом ООН, взять под контроль всю эту территорию, включая границу с Россией, создать гражданскую администрацию, человек 500, которая будет руководить всем, что происходит на этих территориях, включая подготовку к выборам. А потом она эти выборы проведет и на блюдечке передаст результаты выборов киевским властям", - заявил Лавров. "Почему такой вариант ввода миротворцев не устраивает Россию? Потому что по этому сценарию выборы будут под международным наблюдением и честными, а не такими, как хочет Владислав Сурков", - сказано в материале. "До выборов в Украине они никаких решений принимать не будут. Будут продолжать блокировать процесс; кричать, что минские соглашения себя исчерпали (просто хотят, чтобы с них сняли санкции, привязанные к этим соглашениям). И будут надеяться, что в Украине сменится власть, и тут появится свой ручной Додон (пророссийский президент Молдовы - ред.)", - говорит LIGA.net украинский дипломат. Еще в феврале Владимир Путин заявлял: "Нужно, чтобы они (миротворцы ООН) находились повсюду. То есть, фактически речь идет о том, чтобы поставить всю эту территорию под международный контроль. Россия "за" или "против"? Мы, как минимум, не против". И Москва обсуждала миротворческий контингент и считала это допустимым сценарием, пока это было ей выгодно. Теперь миротворцев ООН в Москве называют "оккупантами".