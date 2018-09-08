- Жители "ДНР" возмущены беспределом боевиков на КПП Донбасса - люди неожиданно хвалят Украину22:31
- Я не знаю, живая она или нет: В Донецке у бывшей пленницы «ДНР» отобрали 9-летнюю дочь22:00
- Боевики считают убитых после атак на ВСУ под Луганском и Донецком21:03
- Пушилин распустил «Министерство обороны ДНР»19:28
- Оккупационные «власти ДНР» переводят «полицию» на «усиленный режим»18:29
- "Сепар" номер два, кого опять взорвали", - в Донецке возле "МВД" "ДНР" прогремели три взрыва17:43
- Смерть Захарченко и дети в плену у «ДНР». ВИДЕО16:51
- В Мариуполе разбираются, кто и почему скупает информацию об умерших16:26
- В Донецке замечено передвижение техники боевиков «ДНР». Дончане встревожены15:49
- На Донбассе случилось смертельное ДТП с бойцами ОС: все подробности15:11
Поклонская потрясла соцсети заявлением после убийства Захарченко
Соцсети потрясло только сейчас появившееся видео заявления бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской в Донецке по поводу убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко Поклонская приехала в столицу Донбасса на похороны наемника, которого неделю назад подорвали в кафе Донецка и решила сделать заявление для СМИ.
При этом пафосное заявление Поклонской оставило тяжелое впечатление даже у знакомых с ее "репертуаром" пользователей соцсетей. Подорванного на Донбассе Захарченко Поклонская назвала "героем России", который умер в борьбе не только за свой народ, но и за "русский Донбасс". Более того, по мнению бывшего прокурора, по Захарченко будет скорбеть не только оккупированный Донбасс вместе с Россией, но и вся Франция - Поклонская утверждает, что ее французские коллеги попросили передать Донецку соболезнования в связи с убийством главаря "ДНР". Пользователей социальных сетей заявление Поклонской поразило не только глупостью и маразмом, но и абсолютным отсутствием логики.
Источник "Диалог.UA"
Теги: Донбасс, Захарченко, Наталья Поклонская, заявление
- "Пургин заблокирован в Успенке, власть захватил Пушилин",- в "ДНР" переворот?
- После "покушения" Захарченко демонстративно ходит с минимальной охраной, - журналист
- Боевики вновь сорвали перемирие
- "Связи нет, никуда нельзя дозвониться..." - жители Донецка рассказали, что реально происходит в оккупированном Донбассе со связью
- "Если он не трус..." Ходаковский бросил вызов Захарченко
- С сайта «ДНР» исчез "указ, запрещающий донецким олигархам въезд в "республику"
- Жители "ДНР" возмущены беспределом боевиков на КПП Донбасса - люди неожиданно хвалят Украину22:31
- Я не знаю, живая она или нет: В Донецке у бывшей пленницы «ДНР» отобрали 9-летнюю дочь22:00
- Боевики считают убитых после атак на ВСУ под Луганском и Донецком21:03
- Пушилин распустил «Министерство обороны ДНР»19:28
- Оккупационные «власти ДНР» переводят «полицию» на «усиленный режим»18:29
- Россияне провалили прорыв фронта под Желобком: ВСУ перехватили секретные данные России со спутников18:01
- "Сепар" номер два, кого опять взорвали", - в Донецке возле "МВД" "ДНР" прогремели три взрыва17:43
- Смерть Захарченко и дети в плену у «ДНР». ВИДЕО16:51
- В Мариуполе разбираются, кто и почему скупает информацию об умерших16:26
- В Донецке замечено передвижение техники боевиков «ДНР». Дончане встревожены15:49
- Жители "ДНР" возмущены беспределом боевиков на КПП Донбасса - люди неожиданно хвалят Украину22:31
- Я не знаю, живая она или нет: В Донецке у бывшей пленницы «ДНР» отобрали 9-летнюю дочь22:00
- Берегите себя, надвигается что-то страшное! Впереди - сильная непогода: как уберечься21:32
- Боевики считают убитых после атак на ВСУ под Луганском и Донецком21:03
- Это будет худшая неделя для этих 3 знаков зодиака20:35
- Не случайность, а конец "Минску": Путин предлагал Трампу разделить Украину за 1,5 месяца до "зачистки" Захарченко19:58
- Пушилин распустил «Министерство обороны ДНР»19:28
- ПРОСТО ОТДАЙТЕ НАМ УКРАИНУ. Кто победит в войне за Европу18:58
- Оккупационные «власти ДНР» переводят «полицию» на «усиленный режим»18:29
- Россияне провалили прорыв фронта под Желобком: ВСУ перехватили секретные данные России со спутников18:01
- Это будет худшая неделя для этих 3 знаков зодиака20:35
- ПРОСТО ОТДАЙТЕ НАМ УКРАИНУ. Кто победит в войне за Европу18:58
- «Народ-победун» О том, почему Россия будет соревноваться с нами даже в глупости17:32
- Субсидии по-новому: кому нужно бояться проверок и увеличат ли помощь16:08
- Какие знаки зодиака среди мужчин самые "тяжелые"21:04
- Звезда «Игры престолов» рассекретила финал сериала19:38
- Тревожный сигнал: на какое смертельно опасное заболевание указывает храп18:45
- Во время бега стираются межпозвонковые диски: Супрун развеяла еще один миф16:38
- Вспышка смертельной болезни на Закарпатье: врач назвал категории людей из группы риска22:32
- Грозит диабетом! Почему нельзя пить воду после еды13:58
- «Пасечника отправили к Захарченко»: соцсети встревожил мощный взрыв в Луганске
- Житель Донецка пронзительно обратился к патриотам-землякам: "Вы живая легенда, вы и есть Донецк. Прошу, доживите до Победы!"
- Налицо переворот! Российский наемник заявил, что в Донецке все «как в Луганске, только без бронетехники»
- ВСУ отомстили за смерть Героя, у армии Путина новые летальные потери
- В Донецке ликвидирован пропагандистский канал «Оплот Донбасса»
- Экс-«министр ДНР» заявил, что знает «заказчика» убийства Захарченко и показал фото
- Это будет худшая неделя для этих 3 знаков зодиака
- Люди из окружения Захарченко спешно покидают Донецк
- "Сепар" номер два, кого опять взорвали", - в Донецке возле "МВД" "ДНР" прогремели три взрыва
- Пускать или не пускать: что делать, если приходят коммунальщики-контролеры