Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Поклонская потрясла соцсети заявлением после убийства Захарченко

08.09.2018 22:08
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Поклонская потрясла соцсети заявлением после убийства Захарченко

Соцсети потрясло только сейчас появившееся видео заявления бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской в Донецке по поводу убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко Поклонская приехала в столицу Донбасса на похороны наемника, которого неделю назад подорвали в кафе Донецка и решила сделать заявление для СМИ.
При этом пафосное заявление Поклонской оставило тяжелое впечатление даже у знакомых с ее "репертуаром" пользователей соцсетей. Подорванного на Донбассе Захарченко Поклонская назвала "героем России", который умер в борьбе не только за свой народ, но и за "русский Донбасс". Более того, по мнению бывшего прокурора, по Захарченко будет скорбеть не только оккупированный Донбасс вместе с Россией, но и вся Франция - Поклонская утверждает, что ее французские коллеги попросили передать Донецку соболезнования в связи с убийством главаря "ДНР". Пользователей социальных сетей заявление Поклонской поразило не только глупостью и маразмом, но и абсолютным отсутствием логики.

Источник "Диалог.UA"



Теги: Донбасс, Захарченко, Наталья Поклонская, заявление
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх