Полутораметровые волны! В Мариуполе на море бушует шторм

08.09.2018 21:48

В Мариуполе третий день фиксируется ухудшение погодных условий, передает MRPL.CITY.

Сегодня море также продолжает штормить. Напомним, шквальный ветер разгрозился в Мариуполе в пятницу, тогда его скорость достигала 17 метров в секунду при порывах до 23, волны были до 1,5 метров.

Аварйно-водолазная служба продолжает работать в круглосуточном режиме, устраняя последствия непогоды. Штормовой ветер в Мариуполе стал причиной обрушения веток в разных районах города, были зафиксированы десятки рухнувших деревьев.