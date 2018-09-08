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С оккупированных территорий Донбасса в РФ выезжают колонны грузовиков
С временно оккупированных территорий Донецкой области через временно неконтролируемые участки границы в ночное время в РФ выезжают колонны грузов и боевиков «ДНР» и российских оккупантов.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 5 сентября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«Около полуночи БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал колонну грузовиков на грунтовой дороге неподалеку от границы с Российской Федерацией, где отсутствуют пункты пропуска через границу. 4 сентября, в 00:01, БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил колонну из 10 грузовиков с крытыми брезентом грузовыми отсеками (КАМАЗ) и 4 автомобилей сопровождения(один автомобиль сопровождения впереди колонны, а три стояли припаркованные в конце колонны). Все они стояли в колонну по одному, обращенные к северу, на грунтовой дороге к северо-востоку от н. п. Манич (неподконтрольный правительству, 76 км к востоку от Донецка). Примерно 10–15 человек прохаживались между стоящими автомобилями. Ориентировочно через 30 минут, в 00:30, все грузовики начали двигаться в направлении международной границы между Украиной и Российской Федерацией по грунтовой дороге, ведущей через границу, тогда как 4 автомобиля сопровождения остались в Украине и последовали в северном направлении».
Теги: Россия, Донбасс, грузовик, граница, оккупация, ДНР, колонна, СММ ОБСЕ, РФ
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