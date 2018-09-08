- СМИ: во Франции зарегистрировали еще одно «представительство ДНР»22:31
- Поклонская потрясла соцсети заявлением после убийства Захарченко22:08
- Полутораметровые волны! В Мариуполе на море бушует шторм21:48
- «Втюхать» Украине разрушенный Донбасс: Тука о планах Кремля и роли Пушилина21:23
- Люди из окружения Захарченко спешно покидают Донецк20:42
- ВСУ отомстили за смерть Героя, у армии Путина новые летальные потери20:21
- Житель Донецка пронзительно обратился к патриотам-землякам: "Вы живая легенда, вы и есть Донецк. Прошу, доживите до Победы!"19:19
- Українців роз’єднує питання декомунізації18:26
- Налицо переворот! Российский наемник заявил, что в Донецке все «как в Луганске, только без бронетехники»18:08
- Обстановка рабская! Российский наемник рассказал о батальоне Моторолы, занимавшемся грабежами. ВИДЕО17:52
Ситуация на Донбассе: боевики устроили 32 обстрела, погиб украинский боец
На протяжении минувших суток, 7 сентября, боевики в зоне операции Объединенных сил устроили 32 обстрела позиций ВСУ.
В ходе боевых действий один украинский военный погиб, еще двое получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба ООС, передает segodnya.ua.
"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, на луганском направлении вблизи населенного пункта Крымское ночью враг обстрелял позиции Объединенных сил из артиллерии калибра 152 мм, а уже вечером открывал огонь по опорному пункту в районе Светлодарской дуги с миномета калибра 120 мм", – говорится в сообщении.
Боевые действия велись в районе населенных пунктов Малиновое Счастье, Крымское, Орехово, Екатериновка, Луганское, Светлодарск, Южное, Новгородское, Опытное, Авдеевка, Павлополь, Гнутово, Лебединское и Водяное.
"В ходе боевых действий за прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения", – уточнили в штабе. При этом, по данным разведки, за сутки были уничтожены трое боевиков.
Теги: Россия, Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Светлодарская дуга, ООС
- Боевики из "Градов" обстреляли ВСУ на Светлодарской дуге и горько об этом пожалели
- Боевики после мощной "ответки" сил ООС понесли потери под Луганском
- Террористы атаковали украинских бойцов на Донбассе и сами понесли потери: подробности
- Невосполнимые потери для армии Украины: российские наемники и боевики "Л/ДНР" убили троих воинов АТО, пятеро были ранены
- АТО: У ВСУ снова потери, боевики усилились на Светлодарской дуге. ВИДЕО
- Боевики "ЛДНР" получили достойный ответ от ВСУ: оккупанты считают многочисленные потери на Донбассе
- СМИ: во Франции зарегистрировали еще одно «представительство ДНР»22:31
- Поклонская потрясла соцсети заявлением после убийства Захарченко22:08
- Полутораметровые волны! В Мариуполе на море бушует шторм21:48
- «Втюхать» Украине разрушенный Донбасс: Тука о планах Кремля и роли Пушилина21:23
- Люди из окружения Захарченко спешно покидают Донецк20:42
- ВСУ отомстили за смерть Героя, у армии Путина новые летальные потери20:21
- Житель Донецка пронзительно обратился к патриотам-землякам: "Вы живая легенда, вы и есть Донецк. Прошу, доживите до Победы!"19:19
- Українців роз’єднує питання декомунізації18:26
- Налицо переворот! Российский наемник заявил, что в Донецке все «как в Луганске, только без бронетехники»18:08
- Обстановка рабская! Российский наемник рассказал о батальоне Моторолы, занимавшемся грабежами. ВИДЕО17:52
- СМИ: во Франции зарегистрировали еще одно «представительство ДНР»22:31
- Поклонская потрясла соцсети заявлением после убийства Захарченко22:08
- Полутораметровые волны! В Мариуполе на море бушует шторм21:48
- «Втюхать» Украине разрушенный Донбасс: Тука о планах Кремля и роли Пушилина21:23
- Какие знаки зодиака среди мужчин самые "тяжелые"21:04
- Люди из окружения Захарченко спешно покидают Донецк20:42
- ВСУ отомстили за смерть Героя, у армии Путина новые летальные потери20:21
- Украинские пограничники получили отравление токсичными выбросами в Крыму20:03
- Звезда «Игры престолов» рассекретила финал сериала19:38
- Житель Донецка пронзительно обратился к патриотам-землякам: "Вы живая легенда, вы и есть Донецк. Прошу, доживите до Победы!"19:19
- Какие знаки зодиака среди мужчин самые "тяжелые"21:04
- Звезда «Игры престолов» рассекретила финал сериала19:38
- Тревожный сигнал: на какое смертельно опасное заболевание указывает храп18:45
- Во время бега стираются межпозвонковые диски: Супрун развеяла еще один миф16:38
- Вспышка смертельной болезни на Закарпатье: врач назвал категории людей из группы риска22:32
- Грозит диабетом! Почему нельзя пить воду после еды13:58
- Как защититься от энергетических вампиров на работе и в семье22:34
- Медики подсказали самый быстрый способ справиться с бессонницей22:01
- Какие знаки зодиака самые глазливые20:15
- Основные признаки избытка соли в организме17:15
- «Пасечника отправили к Захарченко»: соцсети встревожил мощный взрыв в Луганске
- Жители оккупированной Макеевки сообщают об активном движении грузовиков в темное время суток
- Житель Донецка пронзительно обратился к патриотам-землякам: "Вы живая легенда, вы и есть Донецк. Прошу, доживите до Победы!"
- Жена Захарченко, похоронив мужа, сразу отправилась в "гастроли". ВИДЕО
- "Все сидят на рюкзаках..." - российские "добровольцы" ждут сигнала на выдвижение на Донбасс
- Экс-«министр ДНР» заявил, что знает «заказчика» убийства Захарченко и показал фото
- ВСУ отомстили за смерть Героя, у армии Путина новые летальные потери
- В Донецке ликвидирован пропагандистский канал «Оплот Донбасса»
- "Хорошо и спокойно", - жители Донецка рассказали, какие настроения в "ДНР" после смерти Захарченко. ВИДЕО
- «Я хочу отомстить»: вдова Захарченко сделала заявление на передовой. ВИДЕО