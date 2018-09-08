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У Путина прокомментировали финальный этап зачистки "ДНР" от Захарченко
Россия не скрывает и демонстративно берет оккупированную часть Донбасса под свой полный контроль после убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко.
Сразу после назначения гражданина РФ, куратора "ДНР" со стороны Кремля Дениса Пушилина, официальное поздравление наемнику выразил помощник российского президента Путина Владислав Сурков.
В официальном заявлении Суркова, которое опубликовало подконтрольное боевикам Донецкое агентство новостей, говорится о "высоком уровне политической культуры "ДНР" и решимости народа Донбасса бороться за мир и достойную жизнь", что прозвучало насмешкой на фоне 4 лет войны и разрушения инфраструктуры Донбасса российской оккупацией.
Сурков заверил Пушилина в своей полной поддержке, выражая надежду на "преемственность внешней и внутренней политики ДНР".
Источник: dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, Путин, убийство, ДНР, Пушилин, Захарченко, Сурков, РФ
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